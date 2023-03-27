الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

الحلقة 5 من «عملة نادرة».. عملية هروب ناجحة من منزل «عبد الجبار»

نيللي كريم
نيللي كريم

انطلقت منذ قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل "عملة نادرة"، وبدأ المشهد الأول بقرار "نادرة" نيللي كريم، باصطحاب ابنها والهروب من منزل “عبد الجبار”.

وتعرضت “نادرة” للتهديد لإجبارها على التنازل عن أرضها، قبل أن تقرر اصطحاب ابنها والهروب من منزل “عبدالجبار”.

أبطال و صناع مسلسل عملة نادرة 

جدير بالذكر أن مسلسل "عملة نادرة" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

عملة نادرة| مواعيد عرض مسلسل نيللي كريم

موعد عرض مسلسل عملة نادرة 

ويعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.

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