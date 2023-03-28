الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة بنقابة المعلمين (صور)

نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة، والمقام بمقر نقابة المعلمين بمدينة الفيوم، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، و عيسى محمود عثمان، نقيب معلمي الفيوم، و أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم.

وأوضح نقيب معلمي الفيوم، أنه من المستهدف توزيع 25 ألف كرتونة مواد غذائية على المعلمين، بواقع 5 آلاف كرتونة بكل لجنة نقابية، مشيرًا أن الكرتونة تحتوى على السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والشاي، بتكلفة فعلية للكرتونة 160 جنيهًا، فيما يتم توزيعها على المعلمين بمبلغ 100 جنيه فقط، وتتحمل النقابة الجزء المتبقي من التكلفة في صورة دعم، بواقع 60 جنيهًا لكل كرتونة.

يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم جميع الفئات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع جميع الجهات، ومن ضمنها النقابات المهنية، لتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين.

نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة
نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة بنقابة المعلمين

رئيس التحرير

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