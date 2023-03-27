نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر: اختيار طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بعناية

قال محمد فوزي نائب مدير مشروع قوي عاملة مصر، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت فكرتها كمشروع بداية منذ عام 2018 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية دور الشركاء في النهوض بالتعليم الفني.

واستعرض فوزي خلال كلمته في احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، كيفية اختيار المناهج والجدارات والشريك من القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئة التدريس من داخل الوزارة ومن خارجها من مهندسين وذكاء اصطناعي لإيصال المهارات للطلاب.

وأوضح فوزي أن طلاب المدارس يتم اختيارهم بعناية كبيرة من خلال مجموعة من الاختبارات ومن الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، مؤكدا أن هذه المدارس تقدم التدريب والتوظيف للطلاب من خلال الشريك الصناعي، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية؛ لذلك تحولت هذه المدراس إلى مدارس جاذبة.

وقال إن المدارس تضم أحدث الوسائل التكنولوجية ويتم استخدامها فى مجال التعليم، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والجودة، موضحًا أن مدة الدراسة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 3 سنوات، ويحصل الطالب على شهادة معتمدة، يمكن من خلالها العمل أو استكمال دراسته من خلال الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن عدد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 10 مدارس.

تعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أحد مكونات مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويهدف مشروع قوى عاملة مصر بشكل أساسي إلى مساندة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم التحول في جودة وملاءمة مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة، وتحسين بيئة التوظيف وتنمية المهارات.

وتتميز المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بكونها مدارس ذكية ورقمية تواكب أحدث المستجدات التكنولوجية، بالإضافة إلى كونها مدارس خضراء صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية كما أنها تطبق نظام إعادة تدوير المياه وترشيد الطاقة، وتلتزم بتطبيق معايير التنمية المستدام.

كما تتميز أيضًا هذه المدارس بتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل وخارج المدرسة بمواقع الانتاج الحقيقية، بما يسهم في صقل خبراتهم واكسابهم المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتمنح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، وتوفر للطلاب فرصة تدريب عملي داخل المدرسة أثناء الدراسة، كما أنها توفر خدمات الانتقال إلى سوق العمل بسلاسة وسهولة، ويوفر الشركاء من قطاع الأعمال فرص عمل لخريجي المدرسة.