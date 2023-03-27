التعليم تعلن موعد التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية الجديدة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو 2023 على أن تبدأ الدراسة للعشر مدارس التكنولوجيا التطبيقية دولية في شهر سبتمبر 2023.

وتعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أحد مكونات مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويهدف مشروع قوى عاملة مصر بشكل أساسي إلى مساندة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم التحول في جودة وملاءمة مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة، وتحسين بيئة التوظيف وتنمية المهارات.

وتتميز المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بكونها مدارس ذكية ورقمية تواكب أحدث المستجدات التكنولوجية، بالإضافة إلى كونها مدارس خضراء صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية كما أنها تطبق نظام إعادة تدوير المياة وترشيد الطاقة وتلتزم بتطبيق معايير التنمية المستدام.

كما تتميز أيضا هذه المدارس بتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل وخارج المدرسة بمواقع الانتاج الحقيقية، بما يساهم في صقل خبراتهم واكسابهم المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وتمنح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، وتوفر للطلاب فرصة تدريب عملي داخل المدرسة أثناء الدراسة، كما أنها توفر خدمات الانتقال إلى سوق العمل بسلاسة وسهولة ويوفر الشركاء من قطاع الأعمال فرص عمل لخريجي المدرسة.

وتمنح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، وتوفر للطلاب فرصة تدريب عملي داخل المدرسة أثناء الدراسة، كما أنها توفر خدمات الانتقال إلى سوق العمل بسلاسة وسهولة ويوفر الشركاء من قطاع الأعمال فرص عمل لخريجي المدرسة.