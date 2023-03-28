توزيع 300 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرية الجابرية مركز المحلة الكبرى

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، 300 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرية الجابرية مركز المحلة الكبرى.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن التوزيع تم ضمن خطة "كتف في كتف"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وتعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري.

وأضاف: “يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجهات الدولة”.