الثلاثاء 28 مارس 2023
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سياسي

رئيس المجالس الطبية المتخصصة: زيادة لجان كشف ذوى الإعاقة لتغطية جميع المحافظات

الدكتور محمد زيدان
الدكتور محمد زيدان

قال الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الموقع الإلكتروني، وتشمل (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان)، ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، والموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتفعيل دور مراكز الشباب، وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.  

وأوضح أن حالات الإعاقة يتم توجيهها إلى الجهات واللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وهناك محافظات تم زيادة عدد اللجان الطبية فيها وهي محافظات الإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، ويجري العمل على زيادة عدد اللجان لتغطية جميع محافظات الجمهورية، متابعًا: "نعطى مواعيد شهرين حتى 30 مايو لمنح فرصة لتوفير الفحوصات المطلوبة منهم".

واستطرد ممثل وزارة الصحة: "تلقينا بيانات مليون و165 ألف و465 مواطن للتسجيل، وحضر الكشف الطبي أمام 467 لجنة طبية على مستوى الجمهورية 543 ألف و526 مواطن، ونسبة 30% من الذين سجلو وأخذوا ميعاد لم يحضروا الكشف مما يشتت جهود اللجان، ونسبة 10% لا يوجد إعاقة، و50 ألف و182 إعاقات بسيطة، و92 ألف إعاقات متوسطة، و34 ألف إعاقة شديدة، و135 ألف و535 إعاقة حركية، و250 ألف و456 إعاقة بصرية، والسمعية 25 ألف".

وتابع: "هناك برنامج متكامل جاري العمل عليه بين وزارتي الصحة والتضامن يجمع الشاشتين بتوع الوزارتين، وأكيد هناك مشاكل وكل السيارات مجهزة ومميكنة ونعتمد على سرعة النت والسيرفرات والبرنامج شغال 24 ساعة، المواطن يحجز على الموقع وترسل له رسالة، ونعمل على أن الإجراءات لا تزيد على ثلاثة شهور إلا لو هناك فحوصات تحتاج لوقت أطول، وهناك محافظات لا يوجد فيها انتظار مثل أسيوط، متوسط الانتظار 20 يوم، وإسكندرية 20 يوم، وبورسعيد شهر، ودمياط شهرين، والدقهلية 3 أشهر، والقليوبية شهرين، أسوان والأقصر من 10 إلى 15 يوم، الوادى الجديد شهر".

وأوضح أن الكارنيهات التى صدرت فى 2018 لم تنتهي مدتها 5 سنوات حتى يتم التجديد، الموضوع يتم إنشائه كسجل قومي للإعاقة فى مصر، وتوصيف نوع الإعاقة وحركتها وتطورها.

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