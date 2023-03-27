تسليم وتركيب جهاز موجات فوق صوتيه لقلب الأطفال بمستشفى مطروح العام

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنه تم تسليم مؤسسة مصر الخير جهاز موجات صوتية للقلب خاص بالأطفال لمستشفى مطروح العام بما يسهم في جهود المحافظة لتحقيق مزيد من الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير برئاسة فضيلة الدكتور على جمعه على التعاون المثمر والبناء مع محافظة مطروح و جهود المشاركة المجتمعية الملموسة والفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأبناء محافظة مطروح في عدد من المجالات.

وأوضح المحاسب علاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح انه تم بالتنسيق مع الدكتور مبروك سالم مدير عام مديرية الصحة بمطروح و تم تسليم و تركيب جهاز موجات فوق صوتيه لقلب الأطفال، الأول من نوعه بقسم الأطفال بمستشفي مطروح العام.

وأشار إلى أنه تم تدريب الأطباء والفنيين المختصين عليه، من خلال دور مؤسسة مصر الخير في تنمية الإنسان خاصة الصحة مشيرا الي تم ياتى ذلك كتبرع عينى وذلك وفقا لاتفاقية التمويل الموقعة بين المؤسسة و المستشفي.

وفي سياق آخر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مرورًا على مستشفى مطروح العام للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الطارئة لمواطني مطروح والمترددين عليها.

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم ومشتقاته.

وأشاد وكيل صحة مطروح بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل وخاصة قسم جراحة المخ و الأعصاب مقدما الشكر للفريق الطبي وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى.

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