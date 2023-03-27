الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ترفع أعمال الجلسة على أن تعود للانعقاد في  الحادية عشرة من صباح يوم الأحد التاسع من أبريل المقبل.

وجاء رفع الجلسة العامة بعد موافقة المجلس، خلال جلسته العامة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2021-2022.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2021- 2022.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية

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