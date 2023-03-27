صاحب أقدم ورشة تصنيع ماكينات كنافة وقطايف بالإسكندرية: سهلة الاستخدام بالمنازل

ارتبط شهر رمضان المبارك ببعض العادات والتقاليد في كل مكان وهناك بعض العادات التي تتمثل في الاكلات المعينة والشهيرة مثل الحلويات الشرقية والكنافة والقطايف، حيث في مدينة الإسكندرية توجد ورش يدوية تقوم بإنشاء آلات صناعة ماكينات الكنافة والقطايف اليدوية والنصف آلى والآلية وبيعها في معظم أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.



وقال محمد فرج، صاحب أقدم ورشة يدوي لصناعة ماكينة الكنافة والقطايف اليدوي والنصف ألي، بشارع الست نعيمة بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، إنه ورث هذه المهنة من والدة، وقام بالعمل في الورشة منذ الصغر هو في عمر العاشرة، حيث أن والده منذ حوالي 50 سنة كان يقوم بابتكار وتصنيع ماكينة الكنافة وعرضها للإيجار بمقابل مبالغ مالية لبعض الأشخاص في شهر رمضان للعمل عليها في الشهر الكريم ولكن الآن لم يقم أحد بتأجير المعدات ومعظمهم يقوم بشرائها والعمل عليها وعند انتهاء الموسم يقوم بتخزينها.

وأشار أقدم صاحب الورشة إلى أن تصنيع ماكينة الكنافة والقطايف يكلف أموالا كثيرة لأن الحديد والاستانلس والصاج والنحاس والزهر يدخلون في تصنيعها، مقارنتها بالماضي الذي كان يبنى الفرن من الطوب الني أو الأحمر ويضع عليه صينية من النحاس لتصنيع الكنافة عليه، مشيرا إلى أنه تم تطويرها هذه الأفران مع مرور السنين وأصبحت توجد ماكينات يدوي ونصف ألي وألي، وتعتبر جميع الأشكال المختلفة والأحجام تصنع داخل الورشة يدويا، سواء تشكيل او تقطيع او اللحام لإنشاء ماكينة تصنيع الكنافة والقطائف الموجودة في الأسواق.

وتابع «فرج» أن معظم ماكينة الكنافة والقطايف لها أشكال ثابتة لكنه قام بتطويرها وإدخال بعض التعديلات منها في ماكينة الكنافة أنها وضع يد خشب الصينية النحاس لكي يستطيع العامل أن يجعلها تدور من خلال اليد دون الاحتياج الى ماتور كهربائي لتشغيلها وهي النصف آلي، أن هذه الطريق توفر كثير لبائعي الكنافة من كهرباء وصيانة الماتور وتعطي طعم للكنافة مثل اليدوي على عكس الآلي، كما أنه قام بعمل ماكينة كنافة صغير تصلح للاستخدام في المنازل والفيلات أو في أي مكان في سهله التنقل والتخزين.

واختتم «فرج» تصريحاته قائلا: «بعض التعديلات في ماكينة القطايف كانت بإضافة علبة من الصاج بفتحات متعددة وزراع وتقوم بصنع 6 قطع من القطايف في نفس الوقت الذي ينزل منها العجين مرة واحدة، موضحا ان ماكينة الكنافة بتاخد يومين تصنيع وسعرها يبدأ من 4 آلاف جنيه علي حسب الحجم، أما سعر ماكينة القطايف فعلي حسب حجمها والذي يبدأ من 1400 جنيه للمقاس الصغير، وممكن أن يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهذا الأحجام مطلوبة من شخص لآخر علي حسب المنطقة التي ستعمل فيها وبها كثافة سكانية مثل المناطق الشعبية».

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