السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة والعنف مع شخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "هـ.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه "ع.ا.م"، بأن أطلق صوبه عيارا ناريا بقصد تخويفه وترويعه وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه وإطلاق صوبه عيار ناري بقصد تخويفه وترويعه بسبب خلافات بينهما.

وكذلك قيام المتهم بإتلاف منزل المجنى عليه بإطلاق النار على المنزل وإتلافه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.