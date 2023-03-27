الجارديان تكشف خطورة تطبيق «تيك توك» على الهواتف المحمولة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل خطورة تطبيق «تيك توك» الصيني على الهواتف المحمولة، بعدما قام المسؤولين الحكوميين في 11 دولة بحظر تشغيله.

وأكدت الصحيفة أن التطبيق الصيني يستخدمه أكثر من 500 مليون طفل من الجيل الجديد فهم يعتبروا مدمنين على التطبيق ومن المحتمل أن يكونوا غاضبين إذا حرموا من استخدام التطبيق، وذلك من قبل جيل طفرة المواليد الذين يعتقدون أن الدافع السياسي والاقتصادي تسبب في خسارة آمالهم في أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة إلى المخاطر العامة لحظر التطبيق، لا سيما خصائصه المسببة للإدمان المرضي والمراقبة الدقيقة للغاية لمستخدميه.

أسباب حظر التطبيق الصيني في ذلك التوقيت

وتسألت الصحيفة لماذا كان السياسين وكبار المسؤولين يتسخدمون التطبيق من قبل؟ ولماذا استغرق الحكومات وقتًا طويلاً لحظر التطبيق؟ بعد كل شيء، مشيرة الى انه لم يكن سرا أن تيك توك مملوكة لشركة ByteDance، عملاق التكنولوجيا الصيني ومقرها في بكين.

وقالت، إنه ليس سرا أن جميع الشركات في الصين تنحني لإرادة الرئيس شي جين بينج لذا فإن أي شيء عبر تيك توك وعن مستخدميها يمكن أن يكون معروفًا أيضًا من قبل النظام الصيني، وهو ما آثار الذعر في قلوب مستخدميه والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الفترة الماضية، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مبادرة نصف مدروسة لـ "طلب" ByteDance بيع تطبيق تيك توك لشركة أمريكية في غضون 90 يومًا، ومثل معظم مبادرات ترامب ماتت هذه المبادرة فور الإعلان عنها.

وأضافت أن الدافع السياسي للقيام بشيء ما بشأن TikTok وصل إلى ذروته في ظل إدارة بايدن، وأدى الأسبوع الماضي إلى سحب الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok ، شو زي تشيو، أمام الكونجرس لإقناع المشرعين أن ByteDance تمتلك تطبيق تيك توك، ولكنه لا يهدد الأمن القومي الامريكي ولا يقوم بالتجسس من قبل الإدارة الصينية.

وأوضح أن الشركة لديها مخطط خاص لتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين في تكساس، ونظرًا لأنه من الصعب التفكير في مستودع بيانات أمريكي لم يتم اختراقه من قبل قراصنة صينيين، اثار الذعر للمسؤولين، والأهم من ذلك، عندما قال متحدث رسمي صيني، خلال جلسة الاستماع، أن حكومته ستعارض بشدة أي بيع قسري لـ TikTok .



زيادة الضغط السياسي لحظر تيك توك

وتوقعت الصحيفة زيادة الضغط السياسي لحظر TikTok حتى يتعارض الخطاب المرتبط مع الحقائق الديموغرافية وربما الانتخابية، ولكن سيتم حظر التطبيق للمسؤولين الحكومين.

ويتمثل أحد العناصر الأساسية في استراتيجية الولايات المتحدة في حرمان الصين من إتقان التكنولوجيا الرقمية للصين، وقد تؤدي اعتبارات مماثلة إلى توقف المشرعين في الأنظمة السياسية الأخرى الذين يفكرون في فرض حظر عام على TikTok، ولكن، بالنسبة للولايات المتحدة على الأقل، يعد التطبيق عرضًا جانبيًا في لعبة أكبر بكثير.