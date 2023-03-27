الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ع" عامل و"ع.ا.ن" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو، كما عاقبت المتهمين بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم .

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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