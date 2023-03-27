بالأسماء.. فوز 4 طلاب بتعليم نجع حمادى فى التصفيات النهائية لمسابقة «تحدى القراءة العربى»

أعلنت إدارة الأنشطة التربوية، بمديرية التربية والتعليم بقنا، فوز 4 طلاب بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، من المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي السابع للعام الدراسي 2022 /2023، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وتوجيه عام المكتبات بالمديرية.

وتضمنت قائمة الفائزين "آلاء محمد السيد شمروخ، الصف السادس الابتدائي، مدرسة المصالحة الابتدائية المشتركة، يوسف شعبان محمد عبد الله، الصف السادس الابتدائي بمدرسة بركة للتعليم الأساسي، ياره سعودي عبد الستار فكري، الصف الخامس الابتدائي، مدرسة المصالحة الابتدائية المشتركة ، صابرة أحمد دياب، الصف الثالث الإعدادي، مدرسة الفاروق عمر الإعدادية المشتركة".

من جانبه، قدم أبو الوفاء عبد السلام الدردير، التهنئة للطلاب الفائزين في التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي السابع للعام الدراسي الحالي ، علي مستوي المديرية، ولإدارة مدارسهم ولأخصائي المكتبات بها، مؤكدا على أهمية القراءة اليومية، حيث إنها تكسب المعرفة والمهارات وتنمي الوعي والقيم وتصقل المواهب، وصولا إلى مجتمع المعرفة ، فضلا على الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

وأكد مدير عام الإدارة، على دعمه لمسابقات القراءة المتنوعة وحصول أبناء الإدارة التعليمية بنجع حمادي، علي المراكز المتقدمة، ومنها مسابقة تحدي القراءة العربي، داعيا أبناءه الطلاب والطالبات بالمدارس، إلى المشاركة في مسابقات القراءة.

كان قد قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم السبت، إحالة معلم خبير لغة إنجليزية بمدرسة فنية، ومعلم حاسب آلي بمدرسة إعدادية، للشئون القانونية للتحقيق، لنشرهما أخبارا كاذبة وغير مدققة علي حساباتهما الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تهدف إلي إثارة جموع المعلمين، وتسىء للقيادات التعليمية بنجع حمادي.

وأكد مدير عام التعليم بنجع حمادي ، على أنه قد تم تعميم أمرا إداريا علي جميع المدارس بمختلف المراحل ، خلال الأسبوع الماضي ، يحظر في أحد بنوده علي جموع المعلمين نشر أخبار كاذبة وغير مدققة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع فيسبوك ، حتي لا يتعرض المعلم للمساءلة القانونية.

وأضاف المدير العام، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي ، تتابع عن كثب من خلال مختصين ، ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع " فيسبوك" لضبط التجاوزات التي تصدر عن البعض بهدف إثارة جموع المعلمين، أو الإساءة للقيادات التعليمية بنجع حمادي، وإحالة من تثبت إدانته بذلك لجهات التحقيق لمحاسبته، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.