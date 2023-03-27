الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات على الأسواق والمخابز بقرى ومدن كفر الشيخ

المخابز
المخابز

شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، وذلك استمرارا لحملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

قاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، حملة تموينية على الأسواق والمخابز، بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بقرية الحمراوي، و مدينة سيدي غازي، كما تفقد معرض أهلا رمضان بسيدي غازي، لمتابعة توفير السلع الغذائية، والالتزام بنسب التخفيض من 20 ل 30%.

كما قاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس،  حملة تموينية على المخابز بالقرى والمدينة، للتأكد من سلامة وجودة رغيف الخبز ومن الوزن والنظافة العامة للمكان والأدوات المستخدمة وصلاحية رغيف الخبز المقدم للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار،  وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وأسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المخابز والمجازر وأصحاب المحال.

و تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار تكثيف الرقابة على المخابز وتنفيذ حملة رقابية ومتابعة حملة المخابز، بنطاق قرية شباس الشهداء وتوابعها تحت إشراف نائب رئيس المركز والمدينة، وليد فلفل، نائب رئيس المركز والمدينة،  وأسفرت الحملة  عن تحرير 3 محاضر، محضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان، ومحضر نظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 


فيما تابع  وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة مشتركة مع التموين، بنطاق مركز ومدينة فوه، يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على المخابز والأسواق خاصة خلال شهر رمضان المبارك ومنع التلاعب بالأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين بمركز ومدينة فوه ، مؤكداً  بأنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية بقصد غلاء الأسعار من معدومى الضمير لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء إخفائها وتخزينها مشدداً بأن الحملات مستمرة لضبط المخالفين.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على المخابز والأسواق بقرى ومدينة قلين، أسفرت عن تحرير 5 محاضر منوعة للمخالفين.

دسوق سيدي غازي مخابز تموين كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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