الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خالد جلال يهنئ «الشيوي» لتوليه إدارة المسرح القومي

خالد جلال وأيمن الشيوي
خالد جلال وأيمن الشيوي

زار المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمس، المسرح القومي بالعتبة، وقدم التهنئة للفنان الدكتور أيمن الشيوي لتوليه إدارة المسرح القومي.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بتولي الشيوي إدارة القومي، متمنيا أن يضيف المزيد والمزيد إلى تاريخ وأمجاد المسرح القومي، من خلال تقديم عروض متميزة تليق بمكانة أعرق المسارح في الوطن العربي، مشددا على تذليل كافة العقبات لتقديم تلك العروض.

من جهته؛ قال الشيوي إن هذه المسئولية تعد شرفا كبيرا، حيث جلس على مقعد رئاسة المسرح القومي رموز مسرحية كبرى، قدمت عطاء فنيا كبيرا، مشيرا إلى أنه يأمل أن يستكمل المسيرة لتظل أضواء المسرح طوال العام، وتقديم منتج فني يليق باسم وأصالة المسرح القومي.

حضر اللقاء لقاء سويدان، يوسف إسماعيل، محسن منصور، مروان عزب، سميحة عبد الهادي، خالد عبد السلام، أحمد السيد، محمد صلاح،‏ إيمان رجائي، أحمد هاني، معتز مغاوري، الشاعر محمد بهجت، وعدد من أعضاء المسرح القومي.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بندب الدكتور أيمن الشيوي، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بأكاديمية الفنون، للعمل مديرًا للمسرح القومي، التابع للبيت الفني للمسرح، خلفًا للفنان إيهاب فهمي.

الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العالي للفنون المسرحية العامة للاستعلامات الدكتور أيمن الشيوي

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