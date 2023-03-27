الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم قافلة طبية مجانية إلى «الجرايشة» بالإسماعيلية ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

تنظم مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية بالوحدة الصحية بالجرايشة بمركز ومدينة أبوصوير، على مدار يومين بداية من اليوم الإثنين وحتى غد الثلاثاء، بإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إن القافلة تشمل 6 تخصصات طبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجانى، فريق للتثقيف الصحي والتوعية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور على حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدمتها المتكاملة في جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة في جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التى بها تطوير في المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.
وأضاف الدكتور علي حطب، أن القافلة ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات، مديرة إدارة القوافل الطبية بصحة الإسماعيلية، أنه يتم الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل لجميع الحالات، مؤكدة أن اختيار مركز ومدينة أبوصوير، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.
وأوضحت الدكتورة بثينة، أن القافلة تأتى ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية" ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

صحة الإسماعيلية اخبار صحة الإسماعيلية اخبار صحة الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية؟.. «التعليم» تكشف الحقيقة

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

التضامن: إجراء قرعة إلكترونية لحج الجمعيات منتصف أبريل

عضو لجنة الزراعة فى البرلمان يضع مقترحات للخروج من أزمة الأعلاف

أسعار الذهب تنخفض 1% عالميًا بسبب هدوء الأسواق لاحتواء أزمة سيليكون فالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

ميخائيل بوجدانوف: نتابع بقلق الاحتجاجات فى إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

قناة إسرائيلية: نتنياهو قد يوقف قانون الإصلاح القضائى اليوم