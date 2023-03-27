الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة فى الجيزة

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنوب الجيزة، أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة، ويدعى عبد المنعم. ص 67 سنة، المتهم في القضية رقم 14863 لسنة 2022 جنايات مركز منشأة القناطر والمقيدة برقم 2707 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة.

 

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة 267 من قانون العقوبات والمواد 116 مكررًا من القانون رقم 13 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008 لذلك بعد الاطلاع على المادة 201 /214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1980.

وأمرت جهات التحقيق، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة استمرار حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة القضية.

 

وكانت البداية عندما تعرضت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا للاعتداء جنسيًّا من قبل رجل مسن يبلغ 67 سنة، وعاشرها معاشرة الأزواج؛ ما أدى إلى حملها منه سفاحًا، وكشفت التحقيقات في القضية رقم 14863 /2022 جنح إمبابة والمقيدة برقم 3618 /2022 إداري منشأة القناطر، أن الرجل استدرج الفتاة وهتك عرضها.

 

محكمة جنوب الجيزة أ محاكمة المتهم بـ هتك عرض فتاة منشأة القناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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