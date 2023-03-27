الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات على سداد أقساط جمعية.. محاكمة المتهم بقتل مدرس بمنشأة القناطر اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين ثاني جلسات محاكمة المتهم "م. م" 26 سنة، المتهم بإنهاء حياة مدرس اللغة الإنجليزية المجني عليه" م. م" البالغ من العمر 29 سنة، بقرية ذات الكوم بمركز منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة.

 وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما سدد فيها المتهم طعنات أودت بحياة المجني عليه، بسبب خلافات على سداد أقساط جمعية، ومماطلة المتهم في الدفع.

كان المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا، وملقى بمنطقة زراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة مدرس به آثار طعنات، وبجمع المعلومات وعمل التحريات، وفحص علاقات المجني عليه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، والذي يعمل صاحب سوبر ماركت، بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه، اقترضها المتهم من المجني عليه، ورفض سدادها.

 وعند تكرار مطالبة المجني عليه له، قرر التخلص منه، فاستدرجه إلى مكان بعيد، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

جنايات جنوب الجيزة إنهاء حياة مدرس اللغة الإنجليزية مركز شرطة منشأة القناطر مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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