محاكمة 111 متهما فى قضية «طلائع حسم الثورة» اليوم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهما، والمتهمون فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

والقضية تحمل رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية سامح شعبان.