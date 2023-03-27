الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 111 متهما فى قضية «طلائع حسم الثورة» اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهما، والمتهمون فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

والقضية تحمل رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية سامح شعبان.

الدائرة الثالثة إرهاب محكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر قضية طلائع حسم ولواء الثورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم بالإسكندرية 15 يومًا

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

طن النترات بـ9000 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

أمن بورسعيد: التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد المتهمين بقتل شاب بالشارع

الفول بـ38 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الإثنين خلال التعاملات الصباحية

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بإلقاء رضيعة في صندوق قمامة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟