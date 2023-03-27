اليوم.. الحكم فى الطعن على أحكام قضية «حسم 2 ولواء الثورة»

تصدر المحكمة المختصة، اليوم، الحكم في الطعن على الأحكام الصادرة بحق 278 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم حسم 2 ولواء الثورة.

وكانت محكمة جنايات شرق القاهرة أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 278 متهمًا في القضية التي حملت الرقم 123 لسنة 2018.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين بقضية "حسم 2" باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

وأسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم، منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.