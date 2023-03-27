«إكسترا نيوز» تستعرض تفاصيل «يوم الإضراب الكبير» للعمال فى ألمانيا (فيديو)

تشهد ألمانيا يوم إضراب شامل هو الأول من نوعه منذ سبعينيات القرن الماضي، والإضراب يشمل قطاع النقل للمسافات الطويلة وداخل المدن، إضافة إلى المطارات الكبرى، ومن المنتظر أن تتخلله جولة مفاوضات جديدة بين النقابات والمسؤولين، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

ومن المقرر أن يستمر الإضراب اليوم الإثنين، إلى حد كبير وسيتم إخلاء المطارات ومحطات القطارات ومحطات الحافلات من المسافرين في جميع أنحاء ألمانيا بسبب الإضرابات الواسعة في قطاع النقل.

إضراب عمالي في ألمانيا قد يتسبب في شل حركة النقل اليوم

ويعد هذا الإضراب المستمر ليوم واحد والذي انطلق منتصف الليل من أكبر الإضرابات منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد أسهم في إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية للمسافات الطويلة ومعظم القطارات الإقليمية، في حين أن جميع المطارات الألمانية تقريبًا مستمرة في الإضراب، مع استثناء ملحوظ لمطار برلين.



ومن الولايات الألمانية التي تأثرت بما يسمى بـ"يوم الإضراب الكبير"، هي ولاية بادن-فورتمبيرغ وهيسن وساكسونيا السفلى وشمال الراينويستفاليا وراينلاند- بالاتينات وساكسونيا وأجزاء كبيرة من بافاريا.