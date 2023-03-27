الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قوة الشفاء في المعمودية للأنبا مارتيريوس على قناة ON

الانبا مارتيريوس
الانبا مارتيريوس

أذيعت كلمة لنيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

 

وتناول نيافته من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الخامس من الصوم المقدس (أحد المخلع)، موضوع إنجيله وهو شفاء مريض بيت حسدا في إنجيل يوحنا والأصحاح الخامس، وأهمية "سر المعمودية" لتقديس المشاعر والحواس والتخلص من الخطية، ورغبة الإنسان في تجديد طبيعته وشفائه جسديًّا ونفسيًّا وروحيًّا، من خلال استقبال كلمة السيد المسيح ووصاياه بالصبر والإيمان والطاعة.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

 

إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اسة البابا تواضروس الثاني الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد الأسقف العام لكنائس الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد الأنبا مارتيروس الانبا مارتيروس الاسقف العام

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