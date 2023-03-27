قوة الشفاء في المعمودية للأنبا مارتيريوس على قناة ON

أذيعت كلمة لنيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول نيافته من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الخامس من الصوم المقدس (أحد المخلع)، موضوع إنجيله وهو شفاء مريض بيت حسدا في إنجيل يوحنا والأصحاح الخامس، وأهمية "سر المعمودية" لتقديس المشاعر والحواس والتخلص من الخطية، ورغبة الإنسان في تجديد طبيعته وشفائه جسديًّا ونفسيًّا وروحيًّا، من خلال استقبال كلمة السيد المسيح ووصاياه بالصبر والإيمان والطاعة.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.