الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس «الصحفيين» يعلن تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية

أعضاء مجلس نقابة
أعضاء مجلس نقابة الصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الأول بتاريخ 26 مارس 2023 برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبحضور جميع أعضاء المجلس، محمد خراجة وجمال عبد الرحيم وإبراهيم أبوكيلة وهشام يونس ومحمود كامل وحسين الزناتي ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة ومحمد الجارحي.

وناقش مجلس النقابة تشكيل هيئة المكتب ولجان المجلس، وقرر بعد التوافق بالإجماع ما يلي:  

1- السكرتير العام : جمال عبدالرحيم

2- أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية : محمد خراجة

3- وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد: هشام يونس

4- وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات: إبراهيم أبو كيلة

5- وكيل النقابة ورئيس لجنتي الشؤون العربية والمتابعة:  حسين الزناتي

6- وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية ورئيس لجنة الشعب والروابط :  محمود كامل

7- وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا: محمد يحيى يوسف

8- رئيس لجنة الإسكان: عبد الرؤوف خليفة

9- رئيس لجنتي المرأة والنشاط: دعاء النجار

10- رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية: محمد الجارحي

11- السكرتير العام المساعد: دعاء النجار –  محمد الجارحي

كما قرر المجلس استكمال باقي التشكيل في اجتماعه المقبل مساء الأربعاء الموافق 29 مارس 2023.

ابراهيم أبو كيلة الرعاية الصحية والاجتماعية السكرتير العام اللجنة الاقتصادية جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة الاقتصادية مجلس الصحفيين محمد الجارحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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