حزب المؤتمر: قرارات «الحوار الوطنى» تنعش الحياة السياسية

رحب حزب المؤتمر بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه مساء أمس الأحد 26 مارس والتي قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، مؤكدا أن هذه القرارات تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة فى المجتمع.



و قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن، تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني في الأيام المقبلة يبرهن على وعي القيادة السياسية وحرصها علي إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار و يعلقون عليه آمالا كبيرة في أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية .



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني أولى خطوات الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز، لافتا إلي أن الحوار يسير بخطى محسوبة وثابتة، والقرارات الأخيرة تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة فى المجتمع، حتى يكون الناس أكثر اتصالا بقضاياهم ومشكلاتهم ، بما يصنع لديهم حالة بمسألة الأولويات ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية.

وأشاد فرحات بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.

كما أشاد بالاقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدا أن جميع القوى السياسية تثق في نزاهة القضاء ووطنيته و مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وثمن فرحات : قرار مجلس الأمناء الحوار الوطني مواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هدفه النهائي الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة على أرضية وطنية، تحت مظلة وطنية، خاصة وأن الدولة المصرية قامت بانجازات كبيرة جدا في ظل تحديات عالمية.