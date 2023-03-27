الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
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«ضربوا النساء والشيوخ».. «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

جريدة الدستور

كشفت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى أمس السبت، واليوم الأحد.

وقالت السلامين، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، واعتدت بالضرب على المعتكفين، سواء نساء أو رجال أو شيوخ، وأفرغته من المعتكفين والمصلين، ليدخل مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد.

 

 

ولفتت إلى أن الخارجية الفلسطينية أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، واعتداءاتهم على النساء والشيوخ، التي ستجر المنطقة إلى إشعال فتيل النار من جديد بعد فترة هدوء.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن ما تشهده الضفة من اقتحامات وحرق منزل أحمد ماهر عواشرة ببلدة سنجل، يذكرنا بحرق منزل عائلة دوابشة واستشهادها في العام 2015.

 

ولفتت السلامين إلى أن القوى الفلسطينية أدانت التحرك الفردي من سلطات الاحتلال، بخاصة بعد اتفاق العقبة واتفاق شرم الشيخ بضمان الهدوء في فترة شهر رمضان، لكن بالأمس شهدت بلدة بيتا اعتداء على المواطنين بقنابل الصوت والأعيرة النارية، واقتحام متتال للمنازل.

ضرب النساء في المسجد الأقصى الأقصي اقتحام الأقصي الرئاسة الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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