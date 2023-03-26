الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تطور خطير بعد الهجوم على مدينة روسية.. هل انتقلت ساحة الحرب إلى موسكو؟

الروسية
الروسية

كشف الدكتور ماكسيم يالي، أستاذ العلاقات الدولية، هل تحاول كييف نقل جزء من الحرب إلى الأراضي الروسية بعد إسقاط طائرة أوكرانية من طراز «ستريج تو- 141» في مقاطعة تولا غربي روسيا.

وقال خلال ظهوره عبر قناة «القاهرة الإخبارية» إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تعلن حتى الآن إن كانت هذه الطائرة المسيرة أوكرانية، وحتى أن وزارة الدفاع الروسية ليس لديها أي دليل على أن الطائرة أوكرانية.

وأشار إلى أنه يجب أن نضع في الاعتبار أنه وفقًا لعدد من الأحداث الماضية يمكن أن نقول أن الطائرة أوكرانية وهناك احتمالية كبيرة لذلك.

وأوضح أن اعتبار الطائرة أوكرانية ليس قرارًا نهائيًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأحداث باستخدام طائرات من قبل وهناك استخدام لبعض الطائرات الاستراتيجية في هذه الحرب من قبل القوات الروسية التي أطلقت عددًا من الصواريخ ضد كييف.

يالي: القوات الروسية تطلق الصواريخ يوميًا على المدنيين في أوكرانيا

وتابع: «القوات الروسية تطلق الصواريخ يومًا بعد يوم على الأهداف المدنية في أوكرانيا، كما حدث منذ عدة أيام بالقرب من كييف وداخلها ووقع 10 قتلى في أوكرانيا بالقرب من إحدى الجامعات الأوكرانية». 

وأشار إلى أن الفرق بين أوكرانيا وروسيا أن القوات الأوكرانية تضرب أهدافًا عسكرية فقط، أما الروس دمروا الأنظمة الملاحية الأوكرانية وكذلك استهدفوا بعض الأهداف المدنية، مؤكدًا أن هذا يحدث كثيرًا.

موسكو أخبار الحرب الروسية الأوكرانية الحرب في أوكرانيا أوكرانيا روسيا القوات الروسية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية هجوم على روسيا

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