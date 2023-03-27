عبدالهادي: زيارة نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى لمصر فرصة لتعزيز أطر التعاون

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن زيارة نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارجريتيس سكيناس إلى مصر، فرصة سانحة لفتح مجالات للتعاون والشراكة على مستوى أكبر بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما في في مجالات المهارات والتعليم والتنقل.

وأشار عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الجمهورية الجديدة تحتاج لمزيد من هذا النوع من الشراكة والاستفادة من الخبرات والمهارات الأوروية في تطوير أسس التعليم، والتعلم، واكتساب المزيد من المعلومات التي يمكن الاستفادة منها على المستوى السياسي والعملي في مختلف المجالات.

وأكد أن تعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروربي سيساهم في فتح آفاق استثمارية واقتصادية وثقافية جديدة، تتماشى مع تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تعزيز سبل التواصل والاستفادة من الخبرات الخارجية لتطوير المهارات المحلية، مما سيكون له انعكاسات إيجابية في تطوير الصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على خبرات أوروبية وشراكات متعددة الأنشطة.

ولفت الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إلى ضرورة التطرق في تلك الزيارة آليات التعاون والمشاركة في مجال إدارة الهجرة من خلال إقامة المشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مصر، مشيرا إلى أن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية سيساهم في الارتقاء بالمجال الثقافي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الشاملة والعدالة الاجتماعية.