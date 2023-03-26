الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
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فن

الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة.. شيرى تبدأ حربها ضد جميلة الألفى

جريدة الدستور

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة، مساء الأحد، والذي تخوض بطولته ريهام حجاج ضمن الماراثون الرمضانى 2023.

الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة بطولة الفنانة الشابة ريهام حجاج ذهاب شيري والتي تجسد دورها يسرا اللوزي، إلى منزل جميلة “ريهام حجاج” وزوجها زياد “هاني عادل”، لتنفيذ مخطط إفسادها العلاقة بينهما حتى يقع الانفصال، وتتزوج جميلة من هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، وكل ذلك من أخل الاستيلاء على ميراثها بعد وفاة والدها.

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قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

جميلة ريهام حجاج المارثون الرمضاني شيرى هاني عادل مسلسل جميلة الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة

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