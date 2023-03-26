الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

«جميلة» الحلقة 4: الممرضة تعترف لجميلة بتحريض شريف لها لتغير شهادتها

جميلة
جميلة

حالة من التشويق والإثارة فرضها مسلسل "جميلة"، الأمر الذي جعل المسلسل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تسارع الأحداث التي لا تجعلك تمل من المشاهدة.

 

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "جميلة"، مشهدًا يجمع بين جميلة التي تقوم بدورها الفنانة ريهام سعيد، والممرضة التي غيرت شهادته بقضية وصية والدها.

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 4، اعترفت الممرضة أن شريف، زوح شقيقة جميلة والذي يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، بأنه دفع لها 10 آلاف جنيه، مقابل تغير شهادتها بأن والد جميلة كان غير سوي نفسيًا، وأن الوصية باطلة.

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تضمن مسلسل جميلة الحلقة 4 من مشهد يجمع بين شريف زوج شقيقة جميلة، مع أكرم شقيق جميلة، وهو يواصل التحريض ضد جميلة من أجل التنازل عن الميراث.

طلب من أكرم، سرعة التفكير لرفع القضية من أجل الحصول على الأموال، وتجنب تصرف جميلة في الأصول الخاصة بالميراث، ومن الواضح أن أكرم سيرضخ لتحريض شريف.

مسلسل جميلة 

 

أبطال مسلسل جميلة

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج، عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

          

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مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة 

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يوميًا فى الساعة 1:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يوميًا الساعة 8:30 مساءً، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساءً، ويعاد الـ5  صباحًا.

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