الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب المغافلة

ارشيفية
ارشيفية

أحالت جهات التحقيق بالأميرية، عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب المغافلة.

 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية  بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها، اكتشفت سرقة هاتفها المحمول، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفنى، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقر بقيامه بالدلوف داخل شقة المجنى عليها وسرقة الهاتف المحمول ولاذ بالفرار كما أضاف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف بأسلوب "المغافلة، الخطف"، وأقر بارتكاب عدد 8 وقائع سرقة هواتف محمولة كما أضاف بتصرفه فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سئ النية" (صاحب محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) أمكن ضبطه، وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، وأقر بعلمه بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة ، وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة .

عاطل الجنح سرقة هواتف المحمول الأميرية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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