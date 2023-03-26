الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هالة صدقى: سيناريو «جعفر العمدة» مُحكم.. والأحداث مليئة بالمفاجآت

هالة صدقى
هالة صدقى

أعربت الفنانة هالة صدقى، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التى تلقتها حول الشخصية التى جسدتها فى مسلسل جعفر العمدة، مؤكدة: «من أهم الشخصيات المهمة التى قدمتها».

شخصية هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة

وقالت «هالة»: «أقدم شخصية الأم (وصيفة) بشكل مختلف، فهى تلقائية وتتمتع بخفة الظل وقوة الشخصية فى نفس الوقت، وخاصة فى المواقف الصعبة، وتستمد قوتها من زوجها الراحل، وترى أن ابنها- الذى يجسده الفنان محمد رمضان- امتداد للأب، وهو نقطة ضعفها الوحيدة، غير أنها ترفض فكرة زواجه من ٤ سيدات»، مشيرة إلى أن السيناريو محكم والأحداث مليئة بالمفاجآت.

شخصية هالة صدقي في مسلسل سره الباتع 

وعن ظهورها كضيفة شرف فى مسلسل «سره الباتع»، أضافت: «لم أتردد فى الموافقة على المشاركة فى العمل، على الرغم من أن عدد مشاهدى محدود»، موضحة: «دورى فى العمل محورى، لأننى أم البطل».

وأكدت: «هذا المسلسل عمل درامى قوى، وقلت للمخرج خالد يوسف إذا كانت مساحة دورى فى العمل كبيرة، فسيحظى بإجماع على كونه أحد أفضل الأدوار فى العمل».

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أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعى شعبى، حول رجل يفقد ابنه الرضيع بعد أن خطفه مجهولون، ليعيش مأساة تستمر لسنوات، فلا يعرف مصيره إذا كان حيًا أو ميتًا، ويظل يبحث عنه على الرغم من أنه بجواره وموجود معه.

أحداث مسلسل سره الباتع

أما أحداث مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، فهو مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وتدور الأحداث حول الشاب الذى يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود فى إحدى قرى الريف المصرى، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويتم اكتشاف أن صاحب المقام لعب دورًا مهمًا فى مقاومة الاحتلال، إذ قتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه، خاصة أن له علامة مميزة وهى وشم عصفور على وجهه وأربعة أصابع فقط فى يده.

بعد ذلك يقع الجنود فى ورطة، عندما يقوم الشباب فى القرى التى يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة «حامد».

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة هالة صدقي مسلسل سره الباتع وصيفة

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