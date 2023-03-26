الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المسئول عن مركز شهير للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة بدون ترخيص

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حجز المسئول عن مركز شهير للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة بدون ترخيص 24 ساعة على ذمة التحريات للتحقيق فيما نسب إليه.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بغلق مركز شهير للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة بدون ترخيص، بأحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

البداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بالقاهرة تفيد قيام طبيب  يدعى "أ. ش" بإدارة مركز علاج طبيعي بدون ترخيص وقيامه بالترويج لأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وبالتسيق مع الجهات المعنية (إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة)، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المركز وعثرت بداخله على كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وبدون مستندات وشملت المضبوطات بالمركز 200 عبوة دوائية لعقارات متنوعة.

وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث أكد أنه أنشأ المركز وأدعي قدرته على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة "خلافًا للحقيقة" بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حجز المسئول مركز شهير للعلاج الطبيعي بدون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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