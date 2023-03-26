تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا في تصفيات إفريقيا تحت 23 عامًا

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل الفراعنة لمواجهة زامبيا، في إياب الدور النهائي المؤهل لبطولة إفريقيا تحت 23 عامًا في المغرب والمؤهلة للأولمبياد.

تشكيل منتخب مصر

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة زامبيا كالآتي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمد شحاتة

خط الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل.

ويكفي منتخب مصر الأوليمبي التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان التأهل، بعد الفوز على منتخب زامبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على استاد الدفاع الجوي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بمدينة نيزولا الزامبية على استاد ليفي، وهو المدينة التي تستضيف المباراة، حيث خاض المنتخب الأوليمبي أول مران له أمس الأول على الملعب الفراتي فور وصول البعثة إلى زامبيا.

- سوء أرضية الملعب والتأقلم مع الأجواء

ويعاني البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب، من أزمتين في غاية الأهمية، حيث شعر بالصدمة من سوء أرضية الملعب التي أدى عليها اللاعبون التدريب الأول، خاصة أنه مليء بالحفر والمطبات وكان قلقًا طوال الوقت حرصًا على سلامة اللاعبين.

كذلك حاول ميكالا التأقلم مع الأجواء هناك ووضع برنامجًا غذائيًا مناسبًا لجميع اللاعبين يساعدهم على أداء المباراة بشكل جيد، حيث تنطلق مع نهاية يوم صيام، مما يصعب على اللاعبين تناول وجبة الإفطار ما بين شوطي المباراة على أن يحصل اللاعبون على بعض العصائر والفاكهة التي تساعدهم على إكمال المباراة بشكل جيد.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأوليمبي ونظيره الزامبي الذي أقيم أمس بمدينة نيزولا عن ارتداء المنتخب المصري الزي التقليدي "التيشيرت الحمراء والشورت الأبيض والجوارب السوداء"، بينما يرتدى الحارس اللون الأصفر كاملًا، في المقابل يرتدى زامبيا الزي البرتقالي "تيشيرت وجوارب"، بينما يكون لون الشورت أسود ويرتدي حارس زامبيا اللون الأزرق كاملًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين في إطار منافسات العودة الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، حيث يتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا في ملحق الأولمبياد.