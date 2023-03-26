إصابة شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في الجيزة

شهدت منطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة شخصين.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار ووجود مصابين بمنطقة بشتيل بدائرة مركز أوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على شخصين مصابان بطلقات نارية جرى نقلهما إلى مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.