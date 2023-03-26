الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطن باختناق فى حريق شقة ببنها

ارشيفية
ارشيفية

 نشب حريق بالدور الأرضي في عقار مكون من 3 طوابق أمام نادي الشرطة بجوار عيادات حسن توفيق في مدينة بنها بالقليوبية، ما أسفر عن إصابة مواطن باختناق وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالدور الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق أمام نادى الشرطة بجوار عيادات حسن توفيق بمدينة بنها.

انتقل ضباط الأمن لمكان الحريق وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بالدور الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق أمام نادى الشرطة بجوار عيادات حسن توفيق بمدينة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق الدور الأرضي نادى الشرطة محافظة القليوبية اختناق النيابة مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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