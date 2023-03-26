الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

حادث سير
حادث سير

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، جميعهم من قرية واحدة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب تروسيكل، أمام وحدة مرور النقل الثقيل بمنطقة العلالمة شرق النيل بمدينة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام وحدة مرور النقل الثقيل شرق النيل.

أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جميعهم مقيمين قرية بلفيا دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

بني سويف حادث سير مصرع

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بعد الفاصل

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