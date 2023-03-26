«تموين بورسعيد»: استمرار مبادرة السيارات المتنقلة فى رمضان

تموين بورسعيد :إستمرار مبادرة السيارات المتنقلة فى رمضان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، استمرار مبادرة السيارات المتنقلة فى شهر رمضان المبارك، وذلك لبيع السلع بأسعار مخفضة.



جاء ذلك استمرارًا لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد فى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وصرح محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بأن مشروع المنافذ المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة التى أقامتها محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء أ.ح عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن طريق سيارات تجوب كافة أنحاء وأحياء المحافظة وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية من ( أرز خاص بالمضارب الموجودة بالمحافظة- زيت- سكر- لحوم-مكرونة- .. إلخ).





كما أعلنت المديرية، أنه على المواطنين تسجيل شكواهم من خلال إحدى قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وهى الاتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر ( 16528 ) أو من على الموقع www.shakwa.eg أو من خلال تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول.

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