الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الرياضة ينفي تركيز الوزارة على كرة القدم: «نعمل من خلال استراتيجية وطنية للرياضة المصرية»

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تركيز الوزارة فقط على كرة القدم، قائلا: "عمرنا ما تفرغنا لكرة القدم فقط، بل نعمل من خلال استراتيجية وطنية للرياضة المصرية".

وقال وزير الشباب: “الرياضة المصرية ليست كرة قدم وفقط”، مشيرا إلى السعي لتغيير طريقة التفكير للمجتمع فيما يتعلق بالرياضة لصالح المجتمع وليس لصالح الأفراد. 

وأشار إلى أنه صدر قرار بعدم تحصيل الاشتراكات في مراكز الشباب من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك 14 ناد للإرادة والتحدي، فضلا عن العمل لدمجهم في جميع الأندية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وطلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرة القدم الرياضة المصرية مراكز الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة الجلسة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

ضبط قاتل حماه في الشرقية.. «موتّه من الضرب ومضّاه على إيصالات أمانة»

البورصة تربح 21 مليار جنيه فى ثانى تعاملات شهر رمضان

تحت الوصاية| موعد عرض مسلسل منى زكي وقنوات عرضه

شكرى وسكيناس يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى

رمضان 2023| موعد عرض برنامج أنا والقناع على قناتي الحياة وcbc

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل