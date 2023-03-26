وزير الرياضة ينفي تركيز الوزارة على كرة القدم: «نعمل من خلال استراتيجية وطنية للرياضة المصرية»

نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تركيز الوزارة فقط على كرة القدم، قائلا: "عمرنا ما تفرغنا لكرة القدم فقط، بل نعمل من خلال استراتيجية وطنية للرياضة المصرية".

وقال وزير الشباب: “الرياضة المصرية ليست كرة قدم وفقط”، مشيرا إلى السعي لتغيير طريقة التفكير للمجتمع فيما يتعلق بالرياضة لصالح المجتمع وليس لصالح الأفراد.

وأشار إلى أنه صدر قرار بعدم تحصيل الاشتراكات في مراكز الشباب من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك 14 ناد للإرادة والتحدي، فضلا عن العمل لدمجهم في جميع الأندية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وطلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.