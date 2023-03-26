مصر في الصحف الدولية|هليوبوليس موطن لأهم المواقع في مصر.. والممر الخفي أهم الاكتشافات

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على الاكتشاف المصري الجديد في معبد الشمس والذي يتضمن مجموعة من الآثار الفرعونية المهمة التي تميز العصر الفرعوني، مؤكدة أن علماء الآثار عثروا على تماثيل مكسورة تعود للعصور الملكية المصرية القديمة، في أحد أقدم مواقع الآثار وهو معبد الشمس، وتحدثت أيضا على عثور العلماء على ما يقرب من 2000 رأس من الكباش المحنطة في معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس جنوبي مصر، وهو الاكتشاف الذى أبهر العالم حيث لا تزال طقوس الفراعنة تبهر العالم، خصوصًا كيفية تكريم الفراعنة للحيوانات، كما عثر على الخراف المحنطة والكلاب والماعز البري والأبقار والغزلان وحيوان النمس في المعبد إلى جانب رءوس الكباش، والتي يُعتقد أنها نذور تُشير إلى استمرار تقديس رمسيس الثاني في الموقع بعد حوالي 1000 عام من وفاته.

هليوبوليس موطن لأهم المواقع الدينية والتعليمية في مصر والعالم

سلطت مجلة "إنشنت أورجنيز" الأيرلندية، الضوء على الاكتشاف المصري الجديد في معبد الشمس، والذي يتضمن مجموعة من الآثار الفرعونية المهمة، والتي تعكس هوية العصر الفرعوني المميز.. اقرأ المزيد

اكتشافات ابيدوس تعكس تقديس الفراعنة لرمسيس الثاني

سلطت صحيفة "أن كارير" الأمريكية، الضوء على عثور العلماء على ما يقرب من 2000 رأس من الكباش المحنطة في معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس جنوبي مصر، وهو الاكتشاف الذى أبهر العالم حيث لا تزال طقوس الفراعنة تبهر العالم، خصوصًا كيفية تكريم الفراعنة للحيوانات.. اقرا المزيد

مجموعة إنسمبل العالمية تضيف مصر لقوائمها

قال موقع "ترافيل ويكلي" البريطاني، إن مصر وجهة سياحية لا تزال تسحر العالم بآثارها وحضارتها القديمة مليئة بالأسرار والغموض، ما دفع مجموعة إنسمبل" للسفر العالمية لإدراج مصر على برنامجها السياحي..اقرا المزيد

الممر الخفي أهم اكتشافات الهرم منذ القرن التاسع عشر

أكد موقع "ذا ترافيل" الكندي، أن عجائب مصر القديمة لطالما أسرت السائحين من جميع أنحاء العالم، والتي أصبحت الوجهة الأساسية للسياحة العالمية، لما تحتويه من آثار فرعونية وصروح فريدة وخصوصاً الأهرامات في الجيزة والتي تعتبر أحد عجائب الدنيا، كما أن هناك سبب إضافي للاستمتاع بمشاهدة الهرم الأكبر عقب اكتشاف النفق الخفي وما يحمله من أسرار فرعونية كبرى.. اقرا المزيد