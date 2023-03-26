الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمعت 825 ألف جنيه.. حبس مستريحة المفروشات فى سوهاج

حبس مستريحة
حبس مستريحة

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستيلائها على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس.

كان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود محضر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ ماجد. ث ، 44 عامًا- ترزي- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج- و3 آخرين يقيمون دائرة المحافظة، ويفيد بتضررهم من هناء. ظ، 41 عامًا- حاصلة على معهد فني صناعي، وتقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ لاستيلائها على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات، وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفِ بوعدها أو رد أصول تلك المبالغ.

تجارة المفروشات تجهيز العرائس مبالغ مالية سيدة النيابة العامة

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