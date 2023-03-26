المشدد 3 سنوات لمتهم يتاجر في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين.

كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح بدائرة مركز البلينا.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.