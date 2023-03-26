الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إثر إعصار وعواصف رعدية عاتية.. مشاهد الدمار تخيم على ميسيسبي الأمريكية

إعصار
إعصار

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" ، مشاهد الدمار التي تخيم على مناطق عدة في ولاية ميسيسبي الأمريكية، جراء إعصار وعواصف رعدية عاتية.

 وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن حالة الطوارئ الفيدراليةـ، بعد مصرع 26 شخصا جراء سلسلة الأعاصير التي ضربت الولاية ومناطق أخرى وسببت دمارا هائلا.

 وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن الإعصار دمر مباني كاملة ومنازل ومزق برج كنيسة وأطاح ببرج مياه تابع للبلدية، ومع بدء عمليات التعافي حذرت هيئة الأرصاد الوطنية من خطر الطقس الحاد، اليوم الأحد، بما فى ذلك الرياح العاتية والأعاصير المحتملة والبرد الكبير فى شرق لويزيانا وجنوب وسط ميسيسبى وجنوب وسط ألاباما.

ولاية ميسيسيبي مشاهد دمار إعصار وعواصف أمريكا التغير المناخي

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