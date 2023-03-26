وزير القوى العاملة يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون

أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل.

وقال الوزير، إن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشروعات الثنائية، لصالح سوق العمل المصري والأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة مع «مارجريتس سكينياس» نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، والسفير كريستين برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، «ماريا كانيلوبولو» عضو المجلس، وصوفى فان هافيربيك، رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي، وجوهانس لانشر، نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم، رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

وقال المسؤول الأوروبي، رئيس الوفد الأجنبي، إن 2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات، وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الإتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقًا للمعايير الأوربية في مجال العمل، موضحًا أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية استراتيجية على كل المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل ،خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة القادمة ،بجانب القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية،وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوربا مع مثيلاتها في مصر ،خاصة المُهتمة بقضايا العمل..ورصد رئيس الوفد الأوربي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات،سوف يتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه،وادارته،من خلال فريق عمل مشترك ..

وأجاب الوزير على إستفسار "المسؤول الأوربي" بشأن دور القطاع الخاص في التعاون مع "الوزارة" ،وقال أن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة القوى العاملة ،وأن توجهات الدولة المصرية تسير في إتجاه الحوار والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين في بناء الوطن و"الجمهورية الجديدة "..وأوضح "الوزير" للمسؤول الأوروبي مجموعة النماذج على أرض الواقع التي تؤكد ذلك التعاون ،ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن القطاع الخاص في تطوير مناهج التعليم الفني،ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل ،مع الوضع في الإعتبار الإستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال ..

وخلال اللقاء تحدثت أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، عن أهمية الشراكة مع الإتحاد الأوربي في مجال الدعم الفني وتبادل الخبرات ،موضحة أن وزارة القوى العاملة تنُنفذ خطة التدريب المهني السنوية على قدم وساق من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل في قرى مصر الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وأن الهدف من تفعيل التعاون المستقبلي مع الإتحاد الأوربي في المرحلة المقبلة ليس فقط تصدير عمالة مُدربة إلى سوق العمل الأوربي ،وإنما أيضا تأهيل العامل المصري على سوق العمل في كل مكان .. حضر اللقاء من وزارة القوى العاملة :إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وعطيات أبوزيد باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

اجتماع وزير القوى العاملة

اجتماع وزير القوى العاملة