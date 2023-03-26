الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ظهور مفاجئ.. عمر خيرت يخطف الأنظار ثالث أيام رمضان

عمر خيرت
عمر خيرت

خطف الموسيقار الكبير عمر خيرت، الأنظار في ثالث أيام شهر رمضان 2023، بعد ظهور خاص بإعلان إحدى شركات الاتصالات، لتكون هي الأولى من نوعها الاستعانة بالموسيقار الكبير في هيئته وشخصه وليس موسيقاه فقط.

واستعانت إحدى الشركات سابقا في إعلان للنجم العالمي عمر الشريف، بموسيقى عمر خيرت.

واللافت في الأمر رمزية حضور الموسيقار عمر خيرت، في كونه منفردا لا ينافسه أحد، وهي الفكرة القائم عليها الإعلان، إذ يظهر في الإعلان كل شخص مرتين، للإشارة إلى فكرة أن الإنسان ينافس نفسه، فنسمع موسيقى عمر خيرت وهو يعزف أمام نفسه، كما نرى خالد النبوي يسابق نفسه، وأيضا لاعبو الأهلي كذلك.

آخر حفلات عمر خيرت 

وكان قد التقى الموسيقار العالمي عمر خيرت جمهوره من خلال آخر حفل أحياه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إذ رفع الحفل شعار كامل العدد بعد أن نفدت جميع التذاكر التي طرحت عبر الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا، وذلك رفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت ظهور عمر خيرت إعلان عمر خيرت رمضان 2023

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وائل لطفي

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