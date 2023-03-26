الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: الجمهور السودانى يُشيد بمسلسلات «المتحدة» للخدمات الإعلامية «فيديو»

مسلسلات الشركة المتحدة
مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إشادة الجمهور السوداني بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال مواطن سوداني، إن مصر قدمت أعمالًا درامية مختلفة بين الدراما والكوميديا، ومن بين الشركات المصرية التي أنتجت أعدادًا كبيرة من المسلسلات هي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قدمت أكثر من 16 عملًا دراميًا خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وأضاف: «هذه الشركة تقدم مجهودًا جبارًا في الإنتاج الدرامي المصري، ويبث عبر الوطن العربي ويلقى قبولًا كبيرًا».

فيما قال مواطن آخر: «المجتمع السوداني في شهر رمضان ينتظر كل عام الدراما المصرية والجديد فيها، خاصة أنها تعالج الكثير من المشاكل الاجتماعية الشبيهة بالمجتمع السوداني، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنتجت مسلسلات جيدة مثل "حضرة العمدة" وغيره». 

مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية ي شيد الجمهور السوداني القاهرة الإخبارية

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