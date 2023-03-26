سيدة تستولى على أموال 4 مواطنين فى سوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط سيدة نصبت على 4 أشخاص واستولت منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه؛ لتوظيفها فى مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من «ماجد. ث»، 44 سنة، ترزى، و3 آخرين لتضررهم من «هناء. ظ »، 41 سنة، حاصلة على معهد فنى صناعى؛ لاتهامها بالنصب عليهم والحصول منهم، على مبالغ مالية بلغت جملتها 825 ألف جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.