ضبط مصنع معجنات بدون تراخيص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل مديرية التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، عن ضبط مصنع معجنات يعمل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وتم ضبط والتحفظ على 120 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم، وضبط 40 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 25 كجم، و500 كجم سمبوسة كمنتج نهائي، وكذلك 1000 استيكر مستخدم في التصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات، و جاري اتخاذ اللازم قانونًا.

كما تم ضبط 3 طن دقيق مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره داخل مركز تعبئة دقيق، وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري اتخاذ اللازم قانونًا.