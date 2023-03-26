الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدورات الرمضانية تشهد تطبيق تقنية الـVAR والتبديل باللوحات الإلكترونية بالدقهلية

جانب من الدورات الرمضانية
جانب من الدورات الرمضانية

انطلقت فعاليات الدورات الرمضانية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على مستوى مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، حيث شهدت مراكز الشباب بإدارة دكرنس انطلاقة قوية للدورات الرمضانية بعدد 20 مركز شباب على مستوى الإدارة، ولأول مرة يتم تطبيق تقنية الـ var وتبديل اللاعبين خلال المباريات باللوحات الإلكترونية، وحضور جماهيري كبير من المشجعين بجميع المباريات على مستوى مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب دكرنس، بحضور مجدي عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس.

وفى نفس السياق، أقيمت الدورات الرمضانية بإدارة شباب المنزلة، بعدد 23 مركز شباب على مستوى الإدارة، وقد فاز فريق مركز شباب مدينة المنزلة على فريق مركز شباب جديدة المنزلة بهدفين مقابل لا شيء فى أولى مباريات الدورات الرمضانية بإدارة شباب المنزلة.

كما شهدت أيضًا إدارة شباب ميت سلسيل افتتاح الدورة الرمضانية، على مستوى مراكز الشباب التابعة لها، وفي إدارة شباب بني عبيد افتتحت الدورة الرمضانية بمركز شباب كفر الصلاحات بحضور  محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، ورؤساء أقسام التربية الرياضية والشباب بالإدارة.

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية تشهد فعاليات ومبادرات وأنشطة متنوعة ومسابقات في حفظ القران الكريم، بالإضافة إلى الدورات الرمضانية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من الشباب على المشاركة فيها ومتابعتها بمراكز الشباب، خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة على مستوى المحافظة خلال شهر رمضان الكريم، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب.

جانب من الدورات الرمضانية
جانب من الدورات الرمضانية
جانب من الدورات الرمضانية
جانب من الدورات الرمضانية
جانب من الدورات الرمضانية
جانب من الدورات الرمضانية
جانب من الدورات الرمضانية
جانب من الدورات الرمضانية
الدورات الرمضانية مديرية الشباب والرياضة الدقهلية مراكز الشباب الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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