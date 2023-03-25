السبت 25 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق نشب بنادي سبورتنج في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب داخل نادي سبورتنج الرياضي بنطاق قسم سيدي جابر شرق المدينة دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل نادي سبورتنج الرياضي، وعلى فور انتقل ضباط مباحث القسم بصحبة سيارات الإسعاف والإطفاء.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق ب"ساونا" سيدات جيم مبنى الإسكواش والتي كانت خالية من أي أعضاء أو عاملين ودون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

إسكندرية الإسعاف والإطفاء الحماية المدنية السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات سرعة طلب تحريات المباحث قسم شرطة سيدى جابر

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