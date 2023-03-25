مدير صحة السويس يستمع لشكاوى المرضى والمرافقين خلال زيارة مفاجئة للمستشفيات

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، زيارة مفاجئة، شملت أقسام الطوارئ بمستشفيات المحافظة.

وهدفت الزيارة لمتابعة تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية.

واستهل «الحفناوي» الجولة، بتفقد طوارئ النساء والتوليد والباطنة بمستشفى السويس العام، حيث اطمئن علي تواجد الأطباء والتمريض، موجهاً بتقديم الخدمة الطبيه داخل قسم الطوارئ وسرعة الإحالة للأقسام الداخلية حسب الحالة التشخيصية لكل مريض.

كما تابع وكيل وزارة الصحة جولته المفاجئة بالمرور علي أقسام الطوارئ بمستشفيات الحميات والصدر وشدد على تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض بموقع عملهم لسرعة إسعاف المترددين فور وصولهم.

وخلال الجولة ، تابع الحفناوي، معدلات الترددات علي أقسام الطوارئ والاطمئنان على تنفيذ البرتوكولات العلاجية لجميع الحالات، كما استمع «وكيل وزارة الصحة» لبعض مرافقي الحالات الصحية وسؤال المرضى عن الخدمة الطبيه المقدمة لهم.

ويستهدف استمرار الجولات الميدانية لجميع منافذ تقديم الخدمات، متابعة انتظام تقديم الخدمة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومتابعة أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.